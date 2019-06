Calciomercato Barcellona, Neymar vuole tornare: pronto a chiedere scusa pubblicamente

Deciso a tornare al Barcellona, Neymar è pronto a chiedere scusa pubblicamente per aver lasciato il club due anni fa per firmare con il PSG.

Pronto a tutto pur di tornare al . La storia d'amore tra Neymar e il pare ormai a titoli di coda dopo sole due stagioni trascorse insieme, con la stella brasiliana decisa a fare un passo indietro e tornare a vestire la maglia blaugrana.

Secondo quanto riportato da 'Sport', il giocatore sarebbe infatti disposto a chiedere pubblicamente scusa agli ex compagni e ai tifosi del Barcellona per aver lasciato il club due anni fa, accettando di volare a Parigi per 222 milioni e ricoprire i panni di superstar della squadra fuori dall'ombra di Lionel Messi.

Un progetto esaltante che in soli 24 mesi pare però già essere naufragato, con Neymar che al non è mai riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale in , collezionando 'solamente' quei trofei nazionali che i parigini riuscivano a vincere anche prima del suo arrivo.

In fatto di immagine, il giocare in un campionato meno competitivo rispetto alla come la non è poi stato favorevole per il brasiliano, che da questa operazione sembrerebbe aver apprezzato solamente i molti milioni depositati in poco tempo sul proprio conto.

Un aspetto che ora non basta più però per trattenere Neymar a Parigi, con il calciatore che - messo già di fatto sul mercato dal PSG - vuole tornare in quel Barcellona che è stato il club con il quale ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera.

Per farlo - come detto - è pronto a scusarsi, sia pubblicamente che in privato, dove pare abbia già parlato con diversi giocatori blaugrana per riallacciare i rapporti. Il primo passo sulla lunga strada che potrebbe riportare Neymar in Catalogna.