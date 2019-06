Calciomercato Barcellona, Neymar più Griezmann: doppio colpo per i catalani

Clamorosa idea di mercato in casa Barcellona: i catalani stanno pensando di dare l'assalto sia a Neymar che a Griezmann questa estate.

Un doppio colpo che avrebbe del clamoroso. Il sta cullando la pazza idea di portare sia Antoine Griezmann che Neymar in Catalogna. Entrambi da tempo nel mirino del club blaugrana, l'eventuale arrivo sia del francese che del brasiliano permetterebbe ai catalani di creare una super squadra per lanciare l'assalto alla prossima .

A riportare la notizia è 'Sport', secondo cui il desiderio del presidente Josep Maria Bartomeu sarebbe quello di regalare a Ernesto Valverde Griezmann e Neymar per creare con Suarez e Messi un quartetto d'attacco che renderebbe il reparto offensivo del Barcellona forse il più forte al mondo.

Una scelta dettata dalla voglia di riaccogliere un giocatore come Neymar che al pare non trovarsi più bene e che nello spogliatoio del Barcellona non è mai stato dimenticato. Molti ex compagni vedrebbero infatti favorevolmente un ritorno del brasiliano, il quale farebbe felici soprattutto i già citati Messi e Suarez.

L'acquisto di Griezmann dall' sarebbe invece un desiderio proprio di Bartomeu, il quale già da tempo ha raggiunto un principio d'accordo con il giocatore, la cui clausola rescissoria dal prossimo primo di luglio si abbasserà da 200 a 120 milioni. A differenza di Neymar, Griezmann non sarebbe però ben visto dallo spogliatoio del Barcellona.

Un inaspettato clamoroso doppio colpo che al momento è però ostacolato dalle alte cifre dei due affari. Offerti già 100 milioni più il cartellino di Coutinho - oltre al possibile inserimento di Rakitic o Umtiti - al Paris Saint-Germain per Neymar, il Barcellona potrebbe trovare i maggiori problemi per quanto riguarda gli stipendi da garantire ai due giocatori.

Neymar oggi percespisce infatti 38 milioni di euro l'anno mentre Griezmann 25. Cifre che i catalani hanno già fatto sapere di non poter raggiungere.