Calciomercato Barcellona, Neto il primo rinforzo: scambio con Cillessen

Primo colpo di mercato in casa Barcellona: i blaugrana sono pronti a chiudere l'acquisto di Neto dal Valencia, scambio con Cillessen.

Tempo d'arrivi in casa . Salvo clamorosi colpi di scena, la prossima settimana vedrà la firma di Norberto Neto con i blaugrana. Il portiere brasiliano, con un passato in con le maglia di e , lascerà infatti il per unirsi ai catalani.

A riportare la notizia è 'Sport', secondo cui il giocatore rientrerà in uno scambio di mercato che porterà Jasper Cillessen a compiere il percorso inverso. Neto al Barcellona, Cillessen al Valencia, questa la trattativa che nei prossimi giorni diventerà realtà.

I due club spagnoli hanno trovato un accordo intorno ai 25 milioni di euro, con i due portieri che potranno dunque scambiarsi le rispettive maglie per mettersi alla prova con una nuova avventura sempre in .

A spingere affinchè questo affare si verificasse è stato il tecnico del Valencia Marcelino Garcia Toral, il cui rapporto con Neto negli ultimi mesi si è deteriorato fino a chiederne praticamente la cessione.

Va specificato che le due operazioni non saranno però simultanee bensì distinte: il passaggio di Neto al Barcellona verrà calcolato nell'esercizio della stagione 2018/19 mentre quello di Cillessen al Valencia in quella 2019/20.