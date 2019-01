Calciomercato Barcellona, Munir ha scelto il Siviglia: affare da 3M

Munir ha scelto il Siviglia, lo ha riferito pure al Barcellona, che adesso dovrà trattare con gli andalusi la sua cessione a titolo definitivo.

Sarà al Siviglia il futuro dell'attaccante classe 1996 Munir El Haddadi. Secondo quanto riportato da Marca il giocatore ha raggiunto l'accordo con il club sivigliano (firmerà un contratto della durata di tre o quattro stagioni) ed ha quindi dato il via libera alla dirigenza del Barcellona di trattare coi pari grando andalusi il suo trasferimento.

La scelta di Munir è caduta sulla squadra biancorossa nonostante nelle ultime ore si sia fatto avanti anche l'Atletico Madrid. A fargli preferire il Siviglia la possibilità di avere un maggior minutaggio rispetto ai Colchoneros.

Munir, contratto in scadenza nel giugno del 2019, verrà ceduto a titolo definitivo per una cifra che non dovrebbe superare i 3 milioni di euro. Lascerà così il Barcellona dopo quasi 4 anni di prima squadra (luglio 2015). Nella stagione in corso per Munir, prendendo in considerazione tutte le competizioni, 11 presenze e 2 goal.