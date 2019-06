Calciomercato Barcellona, Mata a costo zero: possibilità concreta

Il Barcellona sta valutando diverse opzioni per il proprio attacco: pronti diversi addii, il primo arrivo potrebbe essere Mata.

Malcom, Coutinho, Dembelè. Tutti sul mercato e pronti a lasciare il in caso di offerte sostanziose o accettabili per patron Bartomeu. Dopo l'ennesimo anno deludente in Champions, e nonostante la vittoria della , la società blaugrana vuole rivoluzionare il suo attacco. Portando in blaugrana, ad esempio, Juan Mata.

In scadenza contrattuale con il il prossimo 30 giugno, a meno di sorprese dell'ultima ora, Mata lascerà i Red Devils dopo diversi anni di militanza in quel dell'Old Trafford. La pista Barcellona è di vecchia data, ma ora, senza spendere milioni per il cartellino è più viva che mai.

Secondo ESPN, però, Mata non rappresenta una priorità per il Barcellona, ma se le possibilità di vedere Griezmann in Catalogna si dovessero allontanare nei prossimi giorni, allora via alla seconda scelta, per poi puntare su un altro top player, magari proprio l'ex Neymar.

Mata può giocare sia come trequartista sia come ala, su entrambe le fasce, e una duttilità del genere sarebbe essenziale per un Valverde che spesso nell'ultima stagione ha avuto difficoltà nel proporre i suoi giocatori in ruoli a cui erano abituati in maniera limitata.

31enne, per Mata sarebbe un ritorno nella Liga dopo otto anni: lo spagnolo non gioca in patria dai tempi del , prima di essere ceduto a e Manchester United. Su di lui rimangono comunque diverse squadre, desiderose di portare tra le proprie fila uno tra i più esperti e vincenti giocatori della storia.

Mata è infatti uno dei pochi giocatori ad essere riuscito a vincere tutti i principali trofei del mondo del calcio: , , Mondiale ed Europeo. Curiosamente in bacheca manca però un campionato nazionale. Qualcosa che potrebbe raggiungere nelle fila del Barcellona.