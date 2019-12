Calciomercato Barcellona, Manaj a un passo: sarà aggregato alla squadra B

Futuro al Barcellona per l'ex giocatore dell'Inter Rey Manaj: pronto un contratto di quattro anni per il trasferimento a titolo definitivo.

In ha vestito le maglie di , , e Pisa in giovanissima età, ma per Rey Manaj sta arrivando l'occasione del grande salto. Sulle sue tracce c'è infatti il , pronto a dargli un ruolo da protagonista nella squadra B.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club blaugrana ha praticamente chiuso l'accordo per l'attaccante classe '97, che ha messo in archivio nove presenze e due goal in 2 con la maglia dell'Albacete. Manca soltanto l'ufficialità, poi sarà la volta dell'annuncio.

Pronto un contratto di quattro anni per il giocatore albanese, che ha vestito la maglia dell'Inter solamente per sei volte. 15 i gettoni collezionati con la , 17 con il Pisa e 26 con la Cremonese: ora la chiamata della vita in un palcoscenico ben più importante.