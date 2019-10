Calciomercato Barcellona, Malen nel mirino: sfida all'Arsenal per il talento del PSV

Donyell Malen è finito nella lista degli acquisti del Barcellona, che sfida l'Arsenal nella corsa all'attaccante olandese.

Un avvio di stagione da urlo per un potenziale crack del calcio olandese: Donyell Malen ha già stregato tutti con la maglia del , a tal punto da convincere addirittura il , che guarda al futuro e cerca l'erede di Suarez.

Il club blaugrana, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo 'Sport', ha infatti messo nel mirino l'attaccante 20enne, che in Eredivisie ha già messo a segno 10 reti in 9 partite, entrando anche nella storia per aver segnato 5 reti in una partita di Eredivisie contro il Vitesse.

E' già partita la sfida all' , che ha mostrato il proprio interesse nei confronti del talento 'orange': i Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe ulteriormente salire se dovesse scatenarsi un'asta nelle prossime sessioni di mercato.

I vertici blaugrana si sono mossi sulle tracce di Malen, rappresentato dall'agente Mino Raiola con cui i rapporti sono ancora buoni nonostante la vicenda De Ligt, 'promesso sposo' al Barcellona ma strappato dalla .