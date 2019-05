Calciomercato Barcellona, Lacazette l'ultimo obiettivo: servono 70 milioni

Alexandre Lacazette è entrato nel mirino del Barcellona: il francese è valutato 70 milioni dall'Arsenal, i blaugrana pensano a delle contropartite.

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e in casa è tempo di pensare concretamente su quali rinforzi puntare in vista della prossima stagione. Già chiuso il discorso , i blaugrana sono a un passo dalla finale di (visto il 3-0 rifilato al nella semifinale d'andata) e in finale di Coppa del Re contro il .

Una stagione strepitosa che in Catalogna sperano di chiudere con un Triplete, a dimostrazione dell'onnipotenza della squadra allenata da Ernesto Valverde. Una rosa già ricca di talento che la prossima annata potrebbe però integrare nuovi campioni.

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', il Barcellona nell'ultimo periodo si è infatti messo sulle tracce di Alexandre Lacazette, attaccante che in questa stagione è diventato uno dei pilastri dell' di Unai Emery.

Arrivato a Londra nell'agosto del 2017, il francese in maglia Gunners ha già collezionato 35 reti in 85 partite, tra le quali anche una pesantissima doppietta contro il Valencia nell'andata delle semifinali di , avvicinando così i londinesi alla finale di Baku.

Numeri importanti che non sono passati inosservati agli occhi degli uomini mercato del Barcellona, pronti a tentare un assalto per portare il francese in Liga in estate. Pagato dall'Arsenal 53 milioni di euro, il cartellino del francese ora vale almeno 70 milioni.

Cifra che il Barcellona punterebbe però ad abbassare anche attraverso l'inserimento di qualche contropartita tecnica nella trattativa. Profili come quello di Andre Gomes (attualmente in prestito all' ) e Samuel Umtiti potrebbero infatti fare gola a Unai Emery.