Calciomercato Barcellona, Malcom verso il Guangzhou Evergrande: pronti 50 milioni

Il club cinese vuole accelerare l'acquisto dell'attaccante brasiliano. Arrivato al Barcellona la scorsa estate, Malcom ha disputato solo nove partite.

Il Guangzhou Evergrande ha deciso di dare un'accelerata nella trattativa per portare l'attaccante del Barcellona, Malcom, in Super League. Come appreso da Goal, il club allenato da Fabio Cannavaro avrebbe infatti comunicato ai blaugrana di essere disposto a offrire 50 milioni di euro per il cartellino del brasiliano.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Questa potrebbe però essere solamente una cifra di partenza, considerando che le eventuali commissioni della trattativa innalzerebbero sensibilmente le cifre dell'affare.

Acquistato lo scorso agosto dal Barcellona per 41 milioni di euro, dopo essere stato a un passo dalla Roma, Malcom in questa stagione ha collezionato solamente nove presenze. Due invece i goal realizzati fino a questo momento, il più importante dei quali a San Siro in Champions League contro l'Inter.

Reduce da un leggero infortunio alla caviglia destra, Malcom è stato proposto al Guangzhou Evergrande da André Cury, rappresentante del Barcellona in Sud America. Fabio Cannavaro ha già espresso il proprio gradimento per l'attaccante classe 1997.