Calciomercato Barcellona, il giapponese Abe nel mirino: c'è l'offerta ai Kashima Antlers

Il Barcellona è disposto a pagare la clausola di Hiroki Abe, attaccante 20enne dei Kashima Antlers, miglior giovane del Giappone nel 2018.

Potrebbe arrivare dal il nuovo colpo in prospettiva del , che allarga i propri orizzonti di mercato e punta il 20enne Hiroki Abe, talento dei Kashima Antlers già nominato miglior giovane del 2018 in patria.

Secondo quanto riferito da 'As', il Barcellona ha già presentato una prima offerta al club giapponese e si è detto disposto a pagare la clausola di rescissione. L'ultima scelta spetta dunque al giocatore, che potrebbe sbarcare in in un palcoscenico totalmente diverso.

Nonostante la giovane età, Abe ha già collezionato 48 partite nel campionato giapponese segnando anche quattro goal, che gli hanno permesso di esordire anche in Nazionale lo scorso 17 giugno in occasione della Copa America contro il .