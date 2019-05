Calciomercato Barcellona, Griezmann si avvicina sempre di più

Il Barcellona è vicino a piazzare il colpo Griezmann: operazione da 120 milioni, il giocatore si abbasserà lo stipendio pur di firmare.

Quello che sta vivendo il è uno dei momenti più duri della sua storia recente. L’incredibile 4-0 patito ad Anfield contro il , gli ha negato un accesso in finale di che sembrava ormai scontato dopo la vittoria per 3-0 nella semifinale d’andata, ed ha dato il via a più di una riflessione all’interno del club.

Nelle ultime ore hanno preso sempre più vigore le voci di una possibile mini rivoluzione che andrà a cambiare il volto della rosa blaugrana e, in attesa di capire chi lascerà il Camp Nou c’è già chi sembra ad un passo dall’approdare a Barcellona: Antoine Griezmann.

Il campione transalpino sarebbe la prima risposta alla recente debacle in Champions. Secondo quanto riportato da Le Parisien è infatti da considerarsi in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà l’attaccante dell’ al Barça. I contatti tra il suo entourage ed il direttore sportivo del club catalano, Eric Abidal, sono sempre stati fitti negli ultimi mesi e l’eliminazione dei Colchoneros per mano della dalla Champions League, ha rappresentato l’occasione per l’accelerata definitiva.

Griezmann, che costerà al Barcellona i 120 milioni previsti dalla clausola rescissoria inserita nel suo contratto, pur di vestire la maglia blaugrana ha accettato una riduzione dell’ingaggio e percepirà quindi, per le prossime quattro o cinque stagioni, meno dei 23 milioni che attualmente l’Atletico gli assicura ogni anno.

Per un club devastato dopo l’incredibile sconfitta di Anfield, l’arrivo dell’attaccante campione del mondo rappresenterebbe un’iniezione di fiducia per i soci del club. Griezmann, che solo un anno fa aveva rifiutato il Barça per restare a Madrid, sarebbe stato convinto anche dall’addio all’Atletico di Godin.

Il bomber francese sarebbe il secondo grande colpo messo a segno dai catalani dopo Frenkie De Jong (già acquistato dall’ per 80 milioni di euro. Nel loro mirino c’è anche De Ligt, altro gioiello olandese che andrebbe a rafforzare nettamente il reparto difensivo.