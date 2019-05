Calciomercato Barcellona, Griezmann non è più prioritario: lontano dai blaugrana

Spesa ingente, il peso del rifiuto della passata stagione e un Messi non proprio entusiasta: Griezmann al Barcellona, è durissima.

Semrbava essere il rinforzo top che i tifosi del aspettavano da un paio di stagioni, il giocatore da affiancare a Messi per riconquistare la Champions. Invece nell'estate 2018 Antoine Griezmann, all'improvviso, disse no ai blaugrana dopo aver vinto il Mondiale. Ha cambiato idea un anno dopo, ma ora sembra essere troppo tardi per sbarcare in blaugrana.

Annunciato stavolta definitivamente l'addio all' dopo il termine della stagione, deludente, appena conclusa, Griezmann non sembra essere diretto verso Barcellona. Una serie di motivi lo spingono altrove, con , e speranzose di poterlo portare tra le proprie fila.

Secondo Marca, infatti, sono tre le motivazioni che hanno portato Bartomeu, presidente del Barcellona, a mettere in ghiacciaia l'acquisizione di Griezmann, ed anzi non vederlo più come arrivo prioritario, ma solo come alternativa futura in caso il mercato attorno a lui non si muova. E nemmeno quello in entrata dei catalani.

C'è da considerare prima di tutto il prezzo del trasferimento, di 120 milioni di euro: la clausola rescissoria è scesa di 80, ma risultano comunque essere veramente troppi per un club attualmente non solo non propenso a spendere così tanto per un solo giocatore, ma neanche in grado di farlo.

Pesa anche il rifiuto dello scorso anno e l'aumento di venti milioni rispetto al prezzo con cui Griezmann avrebbe lasciato l'Atletico Madrid dopo il Mondiale russo. A Bartomeu l'atteggiamento del francese non è piaciuto e i 17 milioni di stipendio, se non superiori, fanno storcere il naso.

In più c'è da considerare anche l'importanza di Messi all'interno delle decisioni del Barcellona e il basso entusiasmo dell'argentino per l'eventuale arrivo di Griezmann hanno fatto riflettere ulteriormente un Barcellona sempre più propenso a lasciare campo alle squadre inglesi e francesi per l'acquisizione del Le petit diable. incadescente? Per ora ghiacciato.