Calciomercato Barcellona, il gioiello Xavi Simons dice addio: c'è il PSG

Il baby fenomeno della Masia lascia il Barcellona per trasferirsi al PSG: Xavi Simons è già nella sede parigina insieme all'agente Mino Raiola.

Duro colpo in casa : il baby fenomeno della Masia Xavi Simons ha lasciato il club dopo una lunga trattativa per il rinnovo non andata a buon fine. Il 16enne centrocampista olandese è infatti diretto al .

Il classe 2003, considerato da molti il miglior talento sfornato dal settore giovanile blaugrana di recente, non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con i catalani, che dunque perdono uno dei propri gioielli.

Un'operazione gestita dal celebre agente Mino Raiola, che ha già portato Xavi Simons nella sede del PSG per la nuova firma con il colosso francese. Secondo quanto riferito dal 'Mundo Deportivo', la scelta sarebbe prettamente economica: il giovanissimo centrocampista avrebbe infatti rifiutato uno stipendio annuo da 200 mila euro per accettare invece l'offerta parigina.

Xavi Simons è già una vera e propria star del web: conta infatti a oggi oltre un milione di follower su Instagram ed è già sponsorizzato dalla Nike. Dopo il caso Neymar si rinnova dunque il braccio di ferro tra Barcellona e PSG: questa volta per un campione del futuro.