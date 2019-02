Calciomercato Barcellona, Filipe Luis come alternativa a Jordi Alba: coppia di veterani

Nonostante Jordi Alba stia per rinnovare, il Barcellona vuole strappare all'Atletico Madrid Filipe Luis: coppia di veterani per la fascia sinistra.

Dall'Atletico Madrid al Barcellona, il futuro di Filipe Luis potrebbe essere in Catalogna. Con Jordi Alba sulla via del rinnovo, il club blaugrana starebbe pensando con forza di affiancare al terzino spagnolo il corrispettivo brasiliano, potendo così alternare due giocatori di esperienza sulla fascia sinistra.

A lanciare questa indiscrezione di mercato è 'Mundo Deportivo', quotidiano catalano che oggi ha posto la trattativa tra il Barcellona e Filipe Luis in prima pagina. In scadenza di contratto con i colchoneros il giugno prossimo, il brasiliano da gennaio è infatti libero di porre le basi per il proprio futuro parlando con i club interessati.

L'idea del Barcellona sarebbe quella di puntare su un profilo esperto come quello di Filipe Luis anche per dare al giovane Juan Miranda il tempo di crescere con serenità. I blaugrana credono infatti molto nel diciannovenne spagnolo, al quale in futuro vorrebbero affidare la pesante eredità di Jordi Alba.

Con 34 candeline da spegnere ad agosto, Felipe Luis è stato vicino alla firma con il Barcellona già in un paio d'occasioni in passato, come raccontato ancora da 'Mundo Deportivo'. Ad oggi, un altro club interessato al brasiliano pare essere la Juventus.