Calciomercato Barcellona, Denis Suarez sarà escluso dalla rosa se non se ne andrà

Denis Suarez rischia di veder terminare qui la propria stagione: il Barcellona vuole cederlo ma lui non ha ancora accettato nessuna destinazione.

Rottura totale tra il Barcellona e Denis Suarez. Il giocatore è da tempo sul mercato, dove piace a Siviglia, Betis e Arsenal, ma al momento non pare intenzionato ad accettare nessuno degli scenari propostigli dai blaugrana lasciare il club a gennaio.

Un'indecisione che potrebbe costargli molto caro. Secondo quanto riportato da 'El Larguero de Cadena SER', il Barcellona pare infatti pronto a dare battaglia al giocatore nel caso in cui non dovesse lasciare il club in questa finestra di mercato.

Suarez non gradisce le due destinazioni che lo porterebbero a Siviglia, preferendo un trasferimento in Premier League. Ecco allora che la trattativa per un prestito all'Arsenal sembrerebbe la via più percorribile.

Per vestire la maglia dei gunners, Suarez dovrebbe però prima prolungare il suo cotratto con il Barcellona, in scadenza nel giugno del 2020. Un compromesso che il giocatore non pare disposto ad accettare al momento.

Una presa di posizione che starebbe facendo infuriare i catalani, pronti a punire il giocatore escludendolo dalla rosa di Valverde fino al termine della stagione.

Se non accetterà nessuna delle tre destinazioni proposte, alle condizioni del Barcellona, Suarez rischia dunque di non scendere più in campo in questa annata.