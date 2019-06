Calciomercato Barcellona, Denis Suarez al Celta: affare da 15 milioni

Tornato dal prestito all'Arsenal, Denis Suarez lascia il Barcellona e torna al Celta, dove aveva iniziato la carriera: contratto di 4 anni.

Dopo aver concretizzato lo scambio Neto-Cillessen con il , e in attesa dei grandi botti (Griezmann, Neymar), il chiude una nuova operazione in uscita: Denis Suarez è ormai un nuovo calciatore del Vigo.

Secondo il 'Mundo Deportivo', nelle scorse ore i due club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'ex esterno del . Tutto fatto: l'ufficialità da parte del Celta è attesa già per la giornata di oggi. Per Denis Suarez si tratta di un ritorno: proprio nelle giovanili del club galiziano aveva iniziato la propria carriera.

Nelle casse del Barcellona entreranno 15 milioni di euro per il trasferimento di Denis Suarez, che lascerà la Catalogna a titolo definitivo. Il giocatore, invece, firmerà con il Celta un contratto quadriennale, con scadenza 30 giugno 2023.

Denis Suarez lascia così definitivamente il Barcellona, a cui era approdato nel 2016 proveniente dal Villarreal, dopo aver trascorso in prestito all' la seconda parte della scorsa stagione: esperienza dimenticabile, con tanto di infortunio che lo aveva costretto a chiudere anzitempo la propria annata.