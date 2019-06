Calciomercato Barcellona, Denis Suarez al Celta: è ufficiale, affare da 16 milioni

Dopo aver concretizzato lo scambio Neto-Cillessen con il , e in attesa dei grandi botti (Griezmann, Neymar), il chiude una nuova operazione in uscita: Denis Suarez è ormai un nuovo calciatore del Vigo.

L'ufficialità dell'operazione è stata data dallo stesso Barcellona con una nota ufficiale. Per Denis Suarez si tratta di un ritorno: proprio nelle giovanili del club galiziano aveva iniziato la propria carriera.

Nelle casse del Barcellona entreranno 16 milioni di euro per il trasferimento di Denis Suarez, che lascerà la Catalogna a titolo definitivo: 12,9 milioni di base fissa più 3,1 di bonus. Il giocatore, invece, firmerà con il Celta un contratto quadriennale, con scadenza 30 giugno 2023.

"L'FC Barcellona e il hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Denis Suarez. La squadra galiziana pagherà al Barcellona 12,9 milioni di euro di base fissa più 3,1 milioni di bonus. L'FC Barcellona esprime pubblicamente la sua gratitudine nei confronti di Denis Suarez per la dedizione e l'impegno dimostrati e gli augura buona fortuna e grande successo in futuro".