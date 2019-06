Calciomercato Barcellona, De Ligt non è ancora sfumato: fase di riflessione

De Ligt non ha ancora scelto la sua prossima destinazione: per lui sul tavolo le offerte di Barcellona, PSG e Juventus.

Quello di Matthijs De Ligt è un futuro ancora tutto da scrivere. Il difensore dell’ è senza dubbio uno dei giocatori più ambiti di questa sessione di calciomercato estiva e non è un caso che il suo nome sia stato accostato nelle ultime settimane a quello di alcuni tra i più importanti club europei.

Fino a non molto tempo fa sembrava praticamente scontato il suo approdo al , tuttavia prima il e poi soprattutto la , hanno lanciato il loro assalto al talento olandese, compiendo anche importanti passi in avanti.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo però, De Ligt non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Attualmente in vacanza ai Caraibi, il capitano dell’Ajax sa bene che quella che sta per compiere è una scelta che segnerà il suo percorso professionale e la sua vita e per questo sta soppesando tutto con la massima attenzione.

De Ligt aún contempla la opción del Barçahttps://t.co/3QV97L1N6O por @RogerTorello pic.twitter.com/mWXrUjj50F — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 25 giugno 2019

Il giocatore non ha quindi ancora escluso l’opzione Barcellona ed anzi il club blaugrana potrebbe avere alcuni motivi per sentirsi ottimista. Proporrebbe infatti a De Ligt un progetto simile a quello dell’Ajax, gli consentirebbe di lavorare con idoli come Messi e Piqué e di ritrovare il suo ormai ex compagno di squadra De Jong.

Il Barça, d’altro canto, non può competere con altre società a livello economico. Il club ha già fatto una sua offerta al giocatore e pensava che le cifra proposta potesse essere sufficiente a convincerlo e comunque non farà rilanci.

Il PSG ha proposto un contratto faraonico ma la è un torneo meno affascinante di altri, mentre la Juventus potrebbe garantirgli un ricchissimo stipendio e tanti minuti in campo ma in un campionato nel quale si gioca un calcio più difensivo. A De Ligt di certo le proposte non mancano, deve solo decidere cosa vuole.