Calciomercato Barcellona, De Jong, De Ligt e Griezmann in arrivo: ecco il piano cessioni

Il Barcellona potrebbe acquistare De Ligt e Griezmann dopo De Jong, ma c'è anche un piano cessioni: in uscita Umtiti, Rakitic e Coutinho.

Il , dopo la cocente eliminazione dalla , prepara una mini-rivoluzione sul calciomercato dove oltre ai grandi acquisti ci sarà anche qualche cessione pesante.

Dopo De Jong d'altronde sembrano in arrivo a Barcellona pure il connazionale De Ligt e il francese Griezmann, che proprio ieri ha annunciato il suo addio all'.

Questi tre acquisti però costerebbero al Barcellona circa 290 milioni di euro e dunque costringeranno anche i blaugrana a fare cassa.

In lista di partenza c'è sicuramente Coutinho: l'ex ha molto deluso e davanti a un'offerta da almeno 100 milioni di euro il Barcellona lo cederebbe senza troppi problemi.

A centrocampo è Ivan Rakitic a non essere più considerato incedibile. In questo caso la valutazione del croato, che piace molto all' , si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Dietro invece a fare spazio a De Ligt dovrebbe essere Umtiti che però, complici i tanti infortuni, al momento non ha troppo mercato. A lasciare Barcellona inoltre sarà il portiere Cillessen che vuole giocare con più continuità.

Finiranno di nuovo sul mercato pure Andre Gomes, Rafinha e Denis Suarez, ma non è da escludere neppure la cessione di Semedo.

In caso di necessità infine, considerato il probabile acquisto di Griezmann, il Barcellona potrebbe sacrificare un pezzo da novanta come Luis Suarez o Dembelé.