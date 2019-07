Calciomercato Barcellona, Cucurella al Getafe: prestito con diritto di riscatto

Il giovane terzino Marc Cucurella lascia il Barcellona: ufficiale il trasferimento al Getafe in prestito con diritto di riscatto.

Un mercato caldissimo in questo mese di luglio per il , che dopo l'affare Griezmann lavora su altri fronti per puntellare e sfoltire la rosa. Tra le partenze va registrata quella di Marc Cucurella, giovane terzino sinistro classe '98 trasferito al .

La notizia è stata comunicata dal club blaugrana sul proprio sito:

"Il Barcellona e il Getafe hanno definito l'accordo per la cessione di Marc Cucurella al club di Madrid per la stagione 2019/20, con un'opzione di riscatto pari a 6 milioni di euro. Inoltre il Barcellona avrà il 40% della futura rivendita del giocatore da parte del Getafe a una terza squadra".

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Cucurella è stato girato in prestito nell'ultima stagione all' , con cui ha collezionato 33 presenze, realizzando anche due reti e due assist. Ora la nuova avventura sempre in , ma questa volta nella capitale.