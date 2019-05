Calciomercato Barcellona, Cillessen verso il Benfica: accordo club-giocatore

Niente Juventus per Jasper Cillessen, sempre più vicino al Benfica: il portiere olandese ha trovato un'intesa con il club portoghese.

Niente , nonostante le voci circolate negli scorsi giorni su un possibile futuro in bianconero: il destino di Jasper Cillessen dovrebbe essere nel campionato portoghese e, nello specifico, con la maglia del .

Il club portoghese è il più interessato a Cillessen, desideroso di lasciare il per trovare un posto da titolare tra i pali. E, secondo quanto appreso da Goal, il portiere ha raggiunto un accordo verbale con le Aquile, compiendo dunque il primo passo verso un addio praticamente certo.

Il prossimo step, naturalmente, è l'intesa tra Barcellona e Benfica. Da oggi meno complicata, stante la volontà di Cillessen. Nel 2016 il club catalano ha acquistato l'olandese dall' pagandolo 16 milioni di euro e, ora, lo valuta intorno ai 25 milioni.

Una cifra che il Benfica non è intenzionato e non può sborsare. In questo momento le Aquile sono state chiare con il Barcellona: potranno arrivare al massimo a 15 milioni di euro. Probabile, come spesso accade, che un accordo si possa trovare nella classica via di mezzo.

E la Juventus? Le voci su un possibile approdo "da Cristiano Ronaldo" non sono mai state confermate. I bianconeri confermeranno Szczesny come primo portiere e potrebbero semmai lasciare andare Perin, il suo dodicesimo. Ma non per rimpiazzarlo con Cillessen. Il quale, come detto, lascerà il Barcellona per fare il titolare.