Calciomercato Barcellona, Christensen nuovo obiettivo: con Sarri non gioca

Il Barcellona ha chiesto il centrale fino a giugno 2019: fin qui ha giocato appena novanta minuti in campionato.

Dalle stelle della titolarità indiscussa alle stalle della riserva utilizzata poco e niente. Dalla difesa a tre a quella a quattro, che ha ucciso le sue possibilità di essere protagonista. Da un italiano all'altro, ed ora Andreas Christensen non è più prima scelta per la difesa del Chelsea. Ragion per cui il 2019 potrebbe essere l'anno dell'addio.

Secondo il Guardian, infatti, il Barcellona avrebbe già formulato richiesta ufficiale al Chelsea per avere Christensen da gennaio a giugno, in attesa che Umtiti si riprenda dall'infortunio. Valverde e il club catalano cercano infatti un altro centrale, così da completare il reparto attualmente a disposizione formato da Pinque, Lenglet e Vermaelen.

Se in Europa League gioca titolare, con buoni risultati, Christensen è sceso in campo con la maglia del Chelsea per appena novanta minuti in Premier. Troppo poco per poter considerare un suo proseguo di stazione in azzurro? Forse sì, forse no, considerando le prestazioni convincenti lontano dal campionato.

Sarri vuole tenerlo per usarlo solamente in Europa League, ipotesi a cui Christensen non guarda ovviamente con grande favore. In più la possibilità del salto al Barcellona, attualmente ad un livello superiore rispetto al Chelsea, convince appieno il giocatore.

Per ora si parla di un'offerta in prestito da parte del Barcellona per prelevare Christensen dal Chelsea: probabilmente la possibilità più concreta, perchè Sarri e i Blues, nonostante l'annata da riserva, non sembrano intenzionati a perdere definitivamente il 22enne danese.

Qualche settimana si era parlato anche di Milan per Christensen, ma un'eventuale lotta di calciomercato con il Barcellona porterebbe sicuramente l'ex Monchengladbach in Catalogna. Intanto però, la divisa che indossa è Blues: almeno fino a gennaio. Poi si vedrà.