Calciomercato Barcellona, c'è la rivelazione: "Vela ha un'offerta dai blaugrana"

L'interesse c'era già stato in estate, ma ora il è tornato alla carica. Per il 2020, il primo obiettivo d'attacco è Carlos Vela, bomber del con un positivo passato nella con la maglia della . Insieme a Messi, Suarez e Griezmann il messicano? Possibile.

A svelarlo è Jonathan dos Santos, amico di Vela e compagno della Nazionale messicana. Il giocatore dei Galaxy, militante nell'altra squadra cittadina, ha parlato a W Radio, evidenziando come il trentenne debba decidere cosa fare davanti all'opportunità Barcellona.

Dos Santos aspetta, come i tifosi del Los Angeles, del Barcellona e messicani, di conoscere il futuro di Vela:

"Sono in vacanza e non sono ancora riuscito a parlargli, non voglio nemmeno disturbarlo, ma so che ha quell'offerta sul tavolo. Non so cosa farà, onestamente è molto felice a Los Angeles, nella sua squadra. Ha fatto una stagione spettacolare. Se ti cerca il Barcellona. è un'opportunità unica, è la migliore squadra del mondo".