Calciomercato Barcellona, colpo di scena: Boateng del Sassuolo verso i blaugrana

Il Barcellona starebbe per completare l'acquisto dal Sassuolo del centrocampista ghanese Kevin Prince Boateng.

Il Barcellona sta per piazzare un colpo di calciomercato inaspettato. Secondo quanto riportato da Sky Sport i blaugrana sono ad un passo dall'acquistare dal Sassuolo il centrocampista ghanese ex Milan Kevin Prince Boateng.

L'operazione dovrebbe assestarsi su un prestito oneroso per sei mesi, sulla base di due milioni di euro, con diritto di riscatto fissato ad otto milioni la prossima estate. Il Barcellona, alla ricerca di un tassello per completare il suo attacco, ha dunque scelto Boateng.

A favorire l'affare i buoni rapporti tra i due club, cristallizzatisi con l'operazione che ha portato Marlon in Italia la scorsa estate. Il direttore sportivo Carnevali è già in partenza per la Spagna per poter definire gli ultimi dettagli.

Nella stagione 2018-2019 Boateng ha fino a questo momento collezionato 15 presenze e 5 goal tra Serie A e Coppa Italia. E' stato titolare anche sabato scorso nel match giocato dai neroverdi contro l'Inter a San Siro.

Per Boateng si tratterebbe della seconda esperienza nella Liga dopo aver indossato nella stagione 2016-2017 la maglia del Las Palmas (29 presenze e 10 goal). Una svolta decisamente a sorpresa per la sua carriera.