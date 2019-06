Calciomercato Barcellona, André Gomes riscattato dall'Everton: 25 milioni ai blaugrana

Il centrocampista André Gomes è stato riscattato dall'Everton dopo l'ultima stagione in prestito: 25 milioni di euro nelle casse del Barcellona.

Il mercato del entra nel vivo con la suggestione Neymar e alcune operazioni in uscita per fare cassa: concluso l'affare con l', che ha esercitato il riscatto per André Gomes, centrocampista portoghese già protagonista in Premier League nella passata stagione.

Il comunicato ufficiale del club blaugrana conferma la fumata bianca:

"Il Barcellona e l' hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore André Gomes. La squadra inglese pagherà al Barcellona 25 milioni di euro più bonus. Il club esprime pubblicamente la sua gratitudine ad André Gomes per il suo impegno e gli augura buona fortuna per il futuro".

Acuerdo con el @Everton por el traspaso de André Gomes

Dopo due stagioni al , André Gomes aveva firmato con il Barcellona nel 2016, senza però riuscire ad affermarsi nel club catalano, che lo aveva ceduto in prestito un anno fa all'Everton, dove ha collezionato 29 presenze con un goal e 2 assist.