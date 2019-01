Calciomercato, Balotelli saluterà il Nizza: lo aspetta il Marsiglia

Sembra essere giunta alla fine l’avventura di Balotelli al Nizza. Si va verso una risoluzione contrattuale e successivo passaggio al Marsiglia.

A due a anni e mezzo dal suo approdo in Costa Azzurra, sembra essere arrivata al capolinea l’avventura di Balotelli al Nizza. Super Mario è pronto a cambiare squadra già nel corso di questa sessione invernale di calciomercato e nel suo futuro ci sarà, con ogni probabilità, il Marsiglia.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, è ormai rottura totale tra l’attaccante italiano ed il suo allenatore Patrick Vieira. Di fatto Balotelli non rientra più nei piani della sua società e a breve il rapporto dovrebbe interrompersi con una risoluzione del contratto che renderà certamente più rapido il suo passaggio all’OM.

Arrivato al Nizza nell’estate del 2016 per rilanciarsi dopo per parentesi negative al Liverpool ed al Milan (squadra nella quale era tornato in prestito dopo l’ottima esperienza tra il gennaio 2013 ed il giugno 2014), Balotelli con l’OGCN si è reso protagonista di due ottime stagioni condite da 43 reti complessive in 66 partite tra coppe e campionato, prima di incappare in una terza annata decisamente deludente nella quale ha sin qui totalizzato 10 presenze in campionato senza goal.

Ad anticipare il suo probabile addio, era stato proprio Patrick Vieira poche settimane fa con parole estremamente dirette.

“Non so se sia finita perché è ancora sotto contratto, ma la situazione è complessa per lui, per il club e per me. Fin dall'inizio, è stato complicato da gestire. Poi lo è stato anche più del previsto. La collaborazione tra di noi può essere definita un fallimento”.

Come riportato da France Football, il Marsiglia è da tempo alla ricerca di un attaccante e, preso atto che il suo obiettivo principale, Moise Kean della Juventus, era inarrivabile, ha virato con forza su Balotelli, giocatore che era stato accostato all’OM già nel corso della scorsa estate.

Il Marsiglia di Rudi Garcia rappresenterà quindi con ogni probabilità la prossima tappa della carriera di Balotelli, sarà ancora la Ligue 1 il campionato nel quale potrà tentare di rilanciarsi per l’ennesima volta.