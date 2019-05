Calciomercato Atletico Madrid, Simeone: "Griezmann? Non sono preoccupato"

Diego Simeone commenta le voci su Griezmann e sul figlio Giovanni svela: “Lo prenderei, ma non adesso. Deve crescere ancora”.

La stagione non si è ancora chiusa, già da diverse settimane però si rincorrono le prime voci legate al calciomercato estivo. Molte di essere riguardano Antoine Griezmann, l’attaccante dell’ che in molti considerano vicinissimo al trasferimento al .

Con DAZN segui in esclusiva la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Nelle scorse ore hanno preso vigore i rumors che vogliono ‘Le Petit Diable’ già d’accordo con il club blaugrana e pronto a decurtarsi l’ingaggio pur di vestire la maglia blaugrana ma c’è chi, come Diego Pablo Simeone, è convinto che il giocatore alla fine resterà a Madrid.

Il tecnico dell’Atletico Madrid, parlando ai microfoni di Fox Sports, ha provato a mettere a tacere le voci circolate negli ultimi tempi.

“Griezmann è il nostro capitano, è importante, non sono affatto preoccupato. Ha tutto per continuare a crescere ed ha contratto per altri due anni. Se pensassi che possa andarsene, non parlerei certo bene di lui”.

Simeone ha parlato delle linee guida del mercato dell’Atletico.

“Godin? Il club sta lavorando per la sua sostituzione. Stiamo seguendo diversi giocatori, ma non voglio fare nomi. Il budget per il mercato? Noi non possiamo prendere elementi da 150 milioni di euro, quello che possiamo fare è prendere ragazzi e farli crescere da noi quando hanno ancora un prezzo accessibile, proprio come abbiamo fatto con Griezmann, Oblak o Rodrigo”.

Simeone si è anche soffermato su suo figlio Giovanni.