Calciomercato Atletico Madrid, Rodri paga la clausola per liberarsi: c'è il Manchester City

Rodrigo avrebbe pagato la clausola di 70 milioni di euro all'Atletico Madrid: alle spalle ci sarebbe il Manchester City di Guardiola.

Arriva dalla il nuovo grande colpo del di Guardiola, che dopo i trofei della passata stagione insegue quella che manca al club inglese. Il centrocampista Rodrigo avrebbe infatti pagato la clausola di 70 milioni all' per liberarsi e volare in Premier League.

Secondo quanto riferito da 'Marca', il talentuoso centrocampista spagnolo avrebbe pagato la somma prevista dalla clausola di rescissione per liberarsi dai Colchoneros e firmare con il Manchester City, che lo seguiva da tempo.

Formalmente sarà il giocatore a versare la somma, ma alle sue spalle ci sarebbe proprio il colosso inglese: l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore per il giocatore, prelevato soltanto un anno fa dal per 25 milioni.

Una notevole plusvalenza per il club guidato da Simeone, che perde però un assoluto protagonista del centrocampo: ben 47 presenze nella passata stagione con tre goal e un assist per il classe '96, mediano di sostanza dotato di grande fisicità.