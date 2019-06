Calciomercato Atletico Madrid: offerta di 50M allo Sporting per Bruno Fernandes

L'Atletico Madrid è disposto a mettere sul piatto dello Sporting Lisbona 50 milioni di euro più bonus per avere Bruno Fernandes.

Le sue prestazioni stagionali con la maglia dello Lisbona (53 partite ufficiali, 32 goal e 18 assist) hanno fatto sì che sul centrocampista portoghese ex Bruno Fernandes ci sia praticamente mezza Europa.

Oltre al , secondo quanto riportato dall'edizione odierna di As, a mettere gli occhi sul giocatore è anche l'. Il giocatore, molto duttile (può occupare diversi ruoli a centrocampo) piace molto al Cholo Simeone.

L'articolo prosegue qui sotto

Ragione per la quale è stata presentata al club portoghese un'offerta di 50 milioni di euro più 10 di bonus al raggiungimento di determinate condizioni.

I rapporti tra Atletico Madrid e Sporting Lisbona, che erano diventati tutt'altro che idilliaci in relazione agli affari della scorsa estate (ma alla fine tutto si è risolto con l'approdo di Vietto in per 7,5M e di Martins all'Atletico per 22M), sono tornati adesso ad essere buoni.

Esistono quindi i presupposti per portare avanti la trattativa con Fernandes, il cui contratto ha scadenza nel giugno del 2023.