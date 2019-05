Calciomercato Atletico Madrid, Morata giura fedeltà: "Voglio chiudere la carriera qui"

A 26 anni, Morata ha già le idee chiare riguardo il proprio futuro: non ha intenzione di andare mai via dall'Atletico Madrid.

Madrid. Dunque . E ancora Madrid. Londra. E stranissimo da dirsi, nuovamente la capitale spagnola. Tornato nella città natale nell'estate 2018,non ha più intenzione di lasciare Puerta del Sol e la statua del Nettuno. La volontà per i prossimi anni è chiara e urlata al mondo.

Acquistato a inizio anno dall' in prestito con diritto di riscatto, Morata ha trovato la via del goal in sei occasioni su quindici gare, senza riuscire ad esultare in contro la sua ex (almeno non definitivamente, visto il goal annullato al Wanda Metropolitano).

Intervistato da Marca, Morata ha giurato fedeltà eterna all'Atletico, visto e considerando che nel 2020, a meno di sorprese, arriverà il riscatto:

"Voglio che la questione legata al mio contratto venga risolta il prima possibile. Sono felice qui, voglio rimanere qui per tutti gli anni che ancora ho da fare come professionista".

Morata è cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Madrid prima di passare a quelle del e cominciare la propria carriera da professionista proprio con i Blancos. Già vincitore di due Champions e di altri innumerevoli titoli, ora vuole solo farsi spazio in biancorosso nei prossimi anni.

Il classe 1992 è consapevole che fino a quando ci sarà l'amore dei tifosi, potrà rimanere:

"Finché la gente mi ama e sono felice del mio lavoro vorrò essere qui. Ho trovato la felicità qui, sono dove voglio essere. Se dipendesse da me avrei già firmato il contratto con l’Atletico Madrid".

I prossimi mesi saranno importantissimi per il 26enne, visto e considerando l'addio di Griezmann e la possibile partenza di Diego Costa. Cavani sembra il favorito per sostituire lo spagnolo in caso di addio, mentre al posto del francese salgono le quotazioni dello stesso Morata. Deciso a guadagnarsi la conferma e una vita all'Atletico Madrid.