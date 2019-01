Calciomercato Atletico Madrid, Kalinic può andare via: piace al Monaco

Il Monaco continua a essere protagonista di questa sessione di calciomercato: l'ultimo obiettivo è l'ex milanista Kalinic.

Naldo in difesa, Fabregas a centrocampo. Fatti. Per provare a salvare una stagione fin qui a dir poco disastrosa, il Monaco continua ad operare nel calciomercato. Thierry Henry punta anche un attaccante per aumentare la pericolosità offensiva: Nikola Kalinic, attualmente all'Atletico Madrid.

Secondo France Football, infatti, Kalinic è finito nel mirino del Monaco per questa sessione di mercato. Il club del Principato, attualmente penultimo in Ligue 1 a cinque punti dalla zona salvezza, ha segnato appena 16 reti in questa annata francese, risultando quasi il peggiore in questa speciale classifica.

Kalinic non è certo arrivato all'Atletico Madrid per essere titolare, visti gli imprescindibili Griezmann e Diego Costa, giocando sedici gare quasi tutte da subentrato, con appena due reti realizzate con i Colchoneros in campionato. Chiuso dai titolari, può lasciare la Liga per un nuovo campionato.

Il Monaco vorrebbe Kalinic in prestito, ma l'Atletico Madrid non sembra proriamente intenzionato a cederlo in tutta fretta, considerando che all'occorrenza rappresenta un buon rincalzo per Simeone.

Davanti ad una proposta per l'addio a titolo definitivo i Colchoneros sarebbero più propensi a sedersi ad un tavolo, ma a seconda della volontà del giocatore anche un temporaneo addio, prima di una probabile cessione definitiva in estate, potrebbe rappresentare un'opzione da tenere in considerazione.

Il 31enne croato ha lasciato l'Italia dopo tre stagioni nella scorsa estate: essenziale per la Fiorentina ma meteora al Milan, Kalinic ha subito vinto la Supercoppa Europea con l'Atletico Madrid. Ora può lasciare anche la Liga per essere nuovamente protagonista: giorni caldi per Kalinic.