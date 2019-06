Calciomercato Atletico Madrid, Joao Felix avrà una clausola da 250 milioni

L'Atletico Madrid è pronto ad accogliere Joao Felix dal Benfica: contratto di 5 anni a 3,5 milioni a stagione e clausola rescissoria da 250 milioni.

Chi vorrà strappare Joao Felix all', dovrà svenarsi. Il gioiello del sta per passare ai Colchoneros, pronti a blindarlo e puntarvi fermamente per il futuro.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

La chiusura dell'affare è dietro l'angolo ed emergono i dettagli dell'intesa raggiunta tra il club allenato da Simeone e Joao Felix, che apporrà la firma su un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione.

Ma non è tutto, perchè nell'accordo l'Atletico ha deciso di inserire una clausola rescissoria che renderà praticamente inarrivabile il talento lusitano: clausola rescissoria da 250 milioni di euro, segnale forte che scoraggia le eventuali prossime pretendenti.

Nella giornata di mercoledì, il Benfica aveva confermato l'esistenza della super offerta avanzata dai madrileni per arrivare a Joao Felix: 126 milioni e fumata bianca ad un passo.