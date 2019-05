Calciomercato Atletico Madrid, Hector Herrera pronto a firmare: a giugno l'ufficialità

In scadenza di contratto con il Porto, Hector Herrera continuerà la propria carriera all'Atletico Madrid: per lui pronto un quinquennale.

Ancora una partita con la maglia del e poi sarà addio. In scadenza di contratto con i lusitani, Hector Herrera si prepara a salutare i Dragões, pronto a cominciare un nuovo capitolo della propria carriera all'.

Scelto di unirsi ai colchoneros già nei mesi scorsi, il giocatore firmerà il suo contratto con gli spagnoli a giugno, dando così ufficialmente inizio alla sua avventura a Madrid, come riportato da 'Fox Sports'.

Per il centrocampista è infatti già pronto un contratto per le prossime cinque stagioni, con l'Atletico Madrid che in questo modo vuole blindare un giocatore cercato da molte squadre nell'ultimo periodo.

Accostato spesso all' , Herrera era finito nel mirino di , e soprattutto . Squadre che con il passare dei mesi hanno però dovuto alzare bandiera bianca, vista la decisione del giocatore di proseguire la propria carriera alla corte del Cholo Simeone.

Prima di lasciare il Porto, Herrera sarà però impegnato nella finale di Coppa del contro lo , in programma per sabato 25 maggio alle ore 18.15 allo Stadio nazionale di Jamor di Oeiras. L'ultima per il messicano con la maglia biancoblù.