Calciomercato Atletico Madrid, Gelson Martins via: andrà al Monaco

A dir poco deludente nella prima parte di stagione, Gelson Martins si unirà allo scatenato Monaco fino a giugno.

Accolto tra trombe e note di giubilo,se ne va in silenzio. L'ha concesso al portoghese di non allenarsi nella giornata odierna, così da chiudere il suo trasferimento al Monaco fino al termine dell'annata. Dopo le voci su Serie A e Premier, l'approdo in Ligue 1.

Gelson Martins approderà al Monaco in prestito, fino al termine dell'annata. Dovrebbe trattarsi di un accordo secco, con ritorno alla base in estate. Simeone conta di vedere l'ex Sporting nuovamente al top in Ligue 1, così da decidere per un suo inserimento in pianta stabile all'Atletico o una cessione remunerativa.

Arrivato a costo zero dopo il famoso caos tra giocatori e tifosi dello Sporting, Gelson Martins ha ampiamente deluso in questa prima parte di stagione. Appena 446 minuti giocati con l'Atletico Madrid nelle varie competizioni, un goal segnato in Coppa del Re e zero assist per i compagni.

Il 23enne portoghese sarà l'ennesimo acquisto di un Monaco che le sta provando tutte per evitare la clamorosa discesa in Ligue 2. Henry non ha certo risollevato la squadra e la società pensa nuovamente a Jardim, ma intanto dal calciomercato sono arrivati Naldo e Fabregas.

I nuovi acquisti del Monaco non hanno certo risollevato le sorti della squadra in queste settimane, considerando che la squadra del Principato ha perso pesantemente tra le mura amiche prima in Ligue 1 e dunque in Coupe de France. Gelson Martins salvatore della patria? Molto difficile.

Serve una scossa al Monaco per tappare le falle e salvare la nave che affonda, attualmente penultima a tre punti dalla zona salvezza. La squadra in lotta per la finale di Champions e campione di Ligue 1 sembra, nonostante il poco tempo passato, uno sbiadito ricordo.