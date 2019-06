Calciomercato Atletico Madrid, Gelson Martins: "Non voglio tornare"

Chiusa la stagione in prestito al Monaco, Gelson Martins esclude un ritorno all’Atletico Madrid: “Non vado bene per il gioco di Simeone”.

Quando l’ nell’estate del 2017 è riuscito ad assicurarselo avendo la meglio su una nutritissima concorrenza, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dai Colchoneros fosse stato un grandissimo colpo, purtroppo per il club iberico e per Gelson Martins però le cose non sono andate come previsto.

Dopo aver trovato pochissimo spazio in campo, l’ala lusitana nel gennaio del 2019 si è trasferito in prestito al dove ha ritrovato continuità e qualità delle prestazioni.

Gelson Martins, parlando a Record, ha spiegato cosa non ha funzionato a Madrid.

“Simeone mi disse che avrei giocato da esterno perché sarei stato utile in fase di contropiede. Avevo altre proposte, ma il messaggio che mi inviò ebbe un peso nella mia decisione. Successivamente sono stato utilizzato da seconda punta e non è andata bene. E’ stato un anno difficile, il mio stile di gioco in realtà non si adatta alle idee di Simeone perché la sua è una squadra molto difensiva. All’inizio pensavo che le cose potessero andare bene, perché l’Atletico è una squadra che si difende e poi riparte, ma da seconda punta ho avuto problemi. Io sono un un giocatore veloce, sono rimasto abbastanza deluso”.

L’esterno portoghese adesso non ha alcuna intenzione di tornare all’Atletico.