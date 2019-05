Calciomercato Atletico Madrid, Felipe è il dopo Godin: "Grazie Porto"

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, questi stanno per essere definitivamente fugati: il successore all' di Diego Godin, che a partire dalla prossima stagione vestirà la maglia dell' , sarà Felipe Augusto de Almeida Monteiro, per tutti Felipe, centrale brasiliano del .

L'ex Corinthians, 30 anni compiuti una decina di giorni fa, è praticamente un ex giocatore dei Dragoni. E lui stesso lo ha confermato, salutando ringraziando il club portoghese attraverso il proprio profilo Instagram.

"Sono stati tre anni vivendo intensamente l'azzurro e il bianco, con una nuova famiglia che ho costruito e che rimarrà impressa per il resto della mia vita! Ringrazio tutti, la dirigenza, il presidente, gli allenatori e i compagni con cui ho convissuto in questo periodo. Provo un enorme affetto nei confronti dei tifosi che mi hanno scritto qui e di coloro che sono rimasti per ore davanti alla porta del centro sportivo o dello stadio. Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Il Porto mi ha fatto sentire in casa e vivere grandi emozioni, con trionfi, goal, grinta in campo. E' diventato il club con cui ho giocato per più partite nella mia carriera da professionista, potendo tornare in Nazionale e rappresentare il mio paese. Non ci sono parole per descrivere quanto ho imparato e sono migliorato come persona. Auguro buona fortuna a chi rimarrà. Tiferò per voi e sarò eternamente grato!".