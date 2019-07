Calciomercato Atletico Madrid, Dani Alves pazza idea per la fascia destra

L'Atletico Madrid è alla ricerca di un terzino destro: viste le difficoltà nell'arrivare a Semedo, la nuova idea potrebbe essere Dani Alves.

Dopo aver detto addio al , Dani Alves è attualmente impegnato in Copa America contro il (la Selecao affronterà il Perù in finale). Al contempo però il suo staff è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato da Marca la sua prossima destinazione potrebbe essere l'. La squadra allenata da Simeone, dopo l'addio di Juanfran, è alla ricerca di un terzino destro.

L'obiettivo numero 1, ossia Semedo del , appare difficilmente raggiungibile. Per questo motivo non è da escludere che i Colchoneros possano pensare all'ex Barcellona e .

Due però gli ostacoli: la sua età (36 anni) ed una richiesta di ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.

Nella sua ultima stagione a Parigi Alves ha collezionato un totale di 32 presenze, 3 goal ed 8 assist.