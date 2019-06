Calciomercato Atletico Madrid, Cavani la priorità per il dopo Griezmann

Edinson Cavani continua ad essere nel mirino dell’Atletico Madrid. I Colchoneros puntano al grande colpo per rimpiazzare Griezmann.

L’ potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Il club iberico infatti è al centro di moltissime voci tanto in entrata quanto in uscita.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Come noto da diverso tempo, i Colchoneros nella prossima stagione non potranno contare su Antoine Girezmann, visto che l’attaccante transalpino ha già annunciato la sua intenzione di andare via (il suo futuro dovrebbe essere al ) e per sostituire un elemento di tale valore stanno pensando ad un giocatore altrettanto forte: Edinson Cavani.

L'articolo prosegue qui sotto

Già nelle scorse settimane il nome del bomber era stato accostato a quello dell’Atletico e, a quanto pare, la società biancorossa ha tutte le intenzioni di provare a chiudere l’operazione. Secondo quanto riportato da Cadena Cope, l’Atletico sta continuando a battere con insistenza tale pista.

Il Matador, 193 reti con la maglia del , rappresenterebbe per l’Atletico un colpo doppiamente importante, visto che Griezmann potrebbe non essere l’unico attaccante a salutare il gruppo guidato da Simeone: anche Diego Costa infatti, non sarebbe al momento convinto di proseguire la sua avventura a Madrid.

Cavani, 32 anni, è legato al PSG da un contratto con scadenza 2020.