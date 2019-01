Calciomercato, Atletico Madrid a un passo da Morata: addio al Chelsea

Alvaro Morata sta per salutare il Chelsea: lo spagnolo è pronto a firmare con l'Atletico Madrid, club in cui giocò nelle giovanili.

Sembra tutto fatto per il ritorno in Spagna di Alvaro Morata: l'ex attaccante della Juventus è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid che lo acquisterà dal Chelsea.

I due club stanno discutendo per risolvere le ultime questioni prima della tanto attesa ufficialità che sancirà il ritorno del 25enne nella capitale spagnola, dove ha già giocato con la maglia dei rivali del Real Madrid.

Per Morata l'opportunità di riscatto dopo un anno e mezzo tutt'altro che felice a Londra: in questi primi sei mesi stagionali ha totalizzato 9 reti in 24 apparizioni, appena cinque sigilli in Premier League dove non è riuscito a dare tutto il suo contributo.

Rendimento nettamente sotto alle attese che non ha rispecchiato l'alta spesa effettuata nel luglio del 2017, quando servirono oltre 60 milioni per strapparlo al Real Madrid, con cui un mese prima Morata vinse la coppa dalle grandi orecchie.

Scherzo del destino, sarà proprio la sua ex Juventus l'avversaria dell'Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions League, dove potrà essere schierato in virtù della nuova regola che permette a un giocatore di di scendere in campo in Europa con due squadre diverse nel corso della stessa annata.

Il Chelsea lavora per trovare un sostituto degno di nota: il nome forte resta sempre quello di Gonzalo Higuain, il cui futuro sarà deciso dopo la Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus.