Calciomercato Athletic Bilbao, Iñaki Williams rinnova fino al 2028: clausola di 135M

Iñaki Williams ha rinnovato il suo contratto con l'Athletic Bilbao per altri nove anni: accordo fino al 2028 e clausola rescissoria da 135 milioni.

Nelle giovanili dell' Bilbao è cresciuto, ha debuttato in prima squadra e in poco tempo ne è anche diventato uno dei simboli. Ora Iñaki Williams con l' ha rinnovato anche il suo contratto fino al 30 giugno 2028, dimostrando di credere in un progetto a lungo termine.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Non capita molto spesso infatti di veder firmare a un giocatore un accordo di nove anni con un club. Iñaki Williams invece lo ha fatto, legando così il suo nome a quello della società basca ancora a lungo.

Un rinnovo che l'Athletic Bilbao ha reso noto nella giornata odierna attraverso un comunicato. È stato anche specificato che nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria di 135 milioni di euro.

Un accordo voluto fortemente dal club, con il giocatore che questo pomeriggio alle 17.00 terrà una conferenza stampa allo stadio San Mamés.

Attaccante classe 1994, Iñaki Williams ha collezionato 15 goal e 4 assist in 41 gare nell'ultima stagione. Numeri che avevano attirato anche l'attenzione del , prima del rinnovo con il Bilbao.