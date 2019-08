Calciomercato Atalanta, Roger Martínez ha detto 'sì': può affiancare Muriel e Zapata

Trattativa in corso tra Atalanta e Club America per il passaggio a Bergamo di Roger Martínez: l'attaccante colombiano ha già dato l'ok.

Campione in carica del campionato e della coppa messicana con il Club America, Roger Martínez potrebbe fare presto il proprio sbarco in . Sulle tracce dell'attaccante colombiano c'è infatti l' .

Intenzionati a regalare a Gian Piero Gasperini un ulteriore rinforzo in attacco, visto che la Dea sarà chiamata a disputare per la prima volta nella sua storia anche la , gli uomini di mercato bergamaschi sono in continuo contatto con i dirigenti del club messicano per sbloccare definitivamente la trattativa.

Il giocatore avrebbe infatti già dato il proprio ok per il trasferimento all'Atalanta, come riportato da 'Sky Sport', con il club orobico che ora dovrà convincere dunque il Club America a lasciarlo partire.

15 i milioni chiesti dai messicani, con la Dea che punta invece ad abbassare questa cifra, forte del 'sì' del giocatore. A complicare la trattativa ora potrebbe però essere l'infortunio occorso a Castillo, altro attaccante del Club America. La sua indisponibilità, unita alla possibile partenza di Roger Martínez, creerebbe infatti un buco nel reparto d'attacco dei messicani.

Dal canto suo l'Atalanta spinge per chiudere la trattativa, pronta a portare a Bergamo quello che, dopo Duvan Zapata e Luis Muriel, sarebbe il terzo colombiano nell'attacco di Gasperini.

Autore già di un goal e un assist nelle prime quattro giornate del campionato messicano, iniziato lo scorso 21 luglio, Roger Martínez ha collezionato anche tre presenze nell'ultima edizione della Copa America.

Suo il goal che ha aperto le marcature nella gara vinta per 2-0 sull' . A completare l'opera fu poi Zapata, possibile futuro compagno di squadra.