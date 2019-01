Calciomercato Atalanta, Rigoni saluta: ufficiale il ritorno allo Zenit

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è anche l’ufficialità: Emiliano Rigoni conclude in anticipo la sua avventura all’Atalanta per fare ritorno allo Zenit.

Approdato in Italia durante la scorsa sessione di calciomercato estiva con la formula del prestito con diritto di riscatto già fissato a 15 milioni di euro, il fantasista argentino, dopo un esordio in nerazzurro esplosivo, ha trovato sempre meno spazio negli ultimi mesi agli ordini di Gasperini.

A comunicare la fine anticipata del prestito sono stati lo Zenit e lo stesso giocatore che, attraverso il sito ufficiale del club russo, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Sono felice di poter tornare allo Zenit. Questa per me è un’altra possibilità e spero di sfruttarla. La Serie A è un campionato abbastanza duro, sento di essere cresciuto sia dal punto di vista tecnico che fisico. Ho trovato un sistema di gioco leggermente diverso, ho giocato in una posizione diversa da quella nella quale giocavo allo Zenit. Oggi mi sento un giocatore più completo rispetto alla mia prima esperienza qui. Lo Zenit è una squadra forte che vuole avere successo anche in Europa. C’è un gruppo meraviglioso e di alta qualità”.