Calciomercato Atalanta, Percassi: "Mi piace Pavoletti, su Zapata valuteremo"

Il presidente dell’Atalanta, Percassi, parla del mercato dei nerazzurri: “Ilicic e Gomez restano, su Zapata valutiamo se portano 50 milioni”.

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione straordinaria per l’. La compagine orobica infatti, è riuscita a spingersi fino alla finale in Coppa e soprattutto in campionato si è assicurata un terzo posto che le ha garantito una storica qualificazione alla prossima .

L’Atalanta è diventata una delle più belle realtà del calcio nostrano e, a quanto pare, c’è tutta la voglia di continuare seguendo il solco tracciato. Lo si evince dalle parole di Antonio Percassi che, parlando ai microfoni di Bergamo Tv, ha spiegato quali saranno le linee guida per la Dea che verrà.

“In Champions League serviranno esperienza e qualità, quello dell’ è il modello da copiare. Noi a Bergamo dobbiamo portare giocatori bravi e di prospettiva. Se ci dovesse capitare un’occasione alla Ilicic la coglierei già domani mattina, ma non è facile, il mercato è cambiato. Quello inglese ha portato il tutto a cifre difficili da sostenere, è dura pendere ragazzi di qualità”.

Il presidente dell’Atalanta si è soffermato su quelli che potrebbero essere i possibili obiettivi per l’attacco.

“Mi piace molto Pavoletti, è fortissimo ma non so nemmeno se è in vendita. Un ritorno di Petagna? Viene da un grande campionato, ma siamo solo agli inizi e ci sono tante cose da valutare. Non abbiamo pentimenti, se si inizia a fare così non ne si esce più”.

Percassi non si è sbilanciato sul futuro di Duvan Zapata, un altro giocatore definitivamente esploso con Gasperini.

“Se dovessero portare 50 milioni valuteremo la cosa. Parleremmo con il mister e in caso di valide alternative ragioneremo su una sua possibile partenza. Stiamo solo parlando di ipotesi, il problema non è comunque quando ti chiedono dei giocatori, ma quando non te li chiedono”.

L’Atalanta ripartirà da dei punti fermi.

“Ilicic e Gomez sono legati a noi da un contratto ed hanno un’altra età, resteranno al 100%. Mancini ha richieste, ma io dico che nessuno è venuto a dirci di voler andare via e comunque tutto dipende dalle proposte che arrivano. Gollini è forte, siamo stati fortunati nel prenderlo. Sportiello il suo vice? E’ una possibilità nel caso in cui dovesse andar via Berisha”.

Percassi ha svelato quale potrebbe essere il suo acquisto da sogno.