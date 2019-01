Calciomercato Atalanta, obiettivo Inglese per giugno: trattativa con il Napoli

L'Atalanta ha messo gli occhi su Roberto Inglese per la prossima stagione. Trattativa in corso con il Napoli, proprietario del cartellino.

L'Atalanta, in piena lotta per un piazzamento europeo grazie soprattutto ai goal di Duvan Zapata, vuole piazzare per quanto riguarda il reparto d'attacco, ma per il prossimo giugno, un colpo in prospettiva.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza orobica sta parlando con quella del Napoli per acquistare bomber Roberto Inglese, attualmente in prestito al Parma (diritto di riscatto a favore di questi ultimi ma di controriscatto a favore dei campani, proprietari del cartellino).

Il direttore sportivo bergamasco pressa per raggiungere intesa col giocatore e con i campani in questa finestra di mercato, Giuntoli sembra avere meno fretta e vorrebbe rinviare ogni discorso a giugno anche per lasciare tranquillo il ragazzo nel prendere una decisione.

Inglese, che quest'anno in Serie A coi ducali ha collezionato fino a questo momento 16 presenze e 6 goal, ha un contratto coi partenopei fino al giugno del 2022. Anche nel momento in cui la trattativa dovesse andare a buon fine il giocatore resterebbe comunque alla corte di D'Aversa fino al prossimo giugno.