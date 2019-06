Calciomercato Atalanta, Lucas Silva idea per il centrocampo: dirà addio al Real Madrid

In scadenza di contratto col Real Madrid, Lucas Silva è pronto a lasciare la Spagna: Atalanta interessata al classe '93, altre sei squadre in lizza.

Acquistato nel gennaio del 2015 dal , Lucas Silva Borges potrebbe ora lasciare definitivamente il club spagnolo per lanciarsi in una nuova sfida. Centrocampista centrale, classe 1993, il brasiliano non è infatti mai riuscito a ritagliarsi grande spazio nella capitale spagnola, motivo per cui la scadenza del contratto a fine mese potrebbe portarlo lontano dalla .

Pronto a rientrare dal prestito al Cruzeiro, club nel quale è cresciuto e nel quale ha giocato negli ultimi due anni e mezzo, Lucas Silva potrebbe ora firmare per il Gremio. Secondo quanto riportato da 'UOL Esporte', sul giocatore ci sarebbero però anche , , , , America e Tigres.

Sette pretendenti dunque per un ragazzo alla ricerca della sfida giusta da affrontare, pronto a dimostrare quel grande talento che nel 2015 aveva spinto il Real Madrid a scommettere su di lui quando non aveva ancora compiuto 22 anni.

Un rinforzo che potrebbe fare molto comodo all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, da sempre molto bravo a valorizzare giovani calciatori. Per arrivare a lui, i bergamaschi dovranno però superare una concorrenza davvero agguerrita.