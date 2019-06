Calciomercato Atalanta, Joao Pedro vicino: si può chiudere col Cagliari

Potrebbe essere Joao Pedro il nuovo rinforzo per l’Atalanta. Al Cagliari andrebbero 8 milioni di euro più il cartellino di Mattiello.

Chiamata a partecipare alla prossima , in virtù dello straordinario terzo posto raggiunto nella scorsa stagione in , l’ è al lavoro per rafforzare ulteriormente una rosa che nei prossimi mesi affronterà le migliori squadre in circolazione sui più importanti palcoscenici europei.

A quanto pare, uno dei principali obiettivi del club orobico è quello di rinfoltire il reparto avanzato a disposizione di Gasperini e se l’acquisto di Luis Muriel è già realtà da diversi giorni, all’asso colombiano potrebbe presto unirsi un altro giocatore che conosce benissimo la nostra Serie A: Joao Pedro.

Secondo quanto riportato da Sky, la trattativa con li potrebbe essere chiusa già nelle prossime a fronte di un esborso da 8 milioni di euro più il cartellino di Federico Mattiello.

Nel corso della giornata di venerdì ci sarà un incontro tra le parti che potrebbe portare alla decisiva fumata bianca.

Joao Pedro, classe 1992, è approdato per la prima volta in Serie A nel 2010 quando fu il a scommettere su di lui. Dopo la breve parentesi rosanero, il ritorno in al Cagliari squadra con la quale in cinque stagioni (una di Serie B) ha totalizzato 153 presenze condite da 38 goal.