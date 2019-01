Calciomercato Atalanta, Independiente su Gomez: "Abbiamo parlato con lui"

Il presidente dell'Independiente ammette: "C'è stata una conversazione con il Papu Gomez". Ma l'Atalanta chiude la porta a una possibile cessione.

Capitano, simbolo, uomo carismatico dentro e fuori dal campo. Alejandro Gomez, per l'Atalanta, è praticamente tutto. Ma c'è chi sta accarezzando il sogno di strapparlo ai bergamaschi, ed è un club a sorpresa: l'Independiente.

Ad ammetterlo è stato il presidente del Rojo, Hugo Moyano, che ai microfoni di 'Mañana Sylvestre', programma di Radio 10, si è sbilanciato su un possibile arrivo del Papu: "C'è stata una conversazione con lui, però non c'è nulla di definito. L'ultimo a decidere sarò io, ma ripeto, non c'è nulla di definito".

L'Argentina dunque suona alle porte dell'Atalanta, ma per l'Independiente un'eventuale trattativa si preannuncia molto complicata. Sia per la concorrenza, sia per la volontà del club nerazzurro.

Altri club italiani ed europei, ma anche arabi, non hanno infatti mai smesso di monitorare Gomez. Ma è soprattutto l'Atalanta, che non ha alcuna intenzione di cedere Gomez, a frustrare i sogni dell'Independiente.