Calciomercato Atalanta, Fofana ha detto sì: l'Udinese lo valuta 15 milioni

L'Atalanta vuole regalare a Gasperini anche Seko Fofana, dopo Muriel. Il giocatore ha dato il suo benestare, si tratta con l'Udinese.

L' non vuole perdere tempo. Ancora non è cominciato il calciomercato in modo ufficiale e la Dea ha già messo le mani su Luis Muriel. Ma non solo: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la società ha in pugno anche Seko Fofana.

La Dea ha già trovato l'accordo con il centrocampista ivoriano classe 1995, che è intrigato dall'esperienza alla corte di Gasperini e dalla possibilità di giocare la prossima .

Adesso l'Atalanta tratta con l', che per il cartellino di Fofana ha chiesto 15 milioni. Tra l'altro la stessa cifra, bonus esclusi, che la Dea sta pagando al per Luis Muriel.

Se tutto dovesse andare quindi secondo i piani dell'Atalanta, la società di Percassi chiuderebbe due acquisti come Fofana e Muriel per un complessivo di 15 milioni di euro circa.