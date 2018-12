Calciomercato Arsenal, pronti 20M per la clausola rescissoria di Banega

Arsenal forte su Banega: Gunners disposti a versare al Siviglia i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

L'Arsenal vuole a tutti i costi tornare a giocare la Champions League. Per questo motivo in vista della sessione invernale di calciomercato vorrà mettere a disposizione di Emery nuovi elementi.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Tra i giocatori fortemente richiesti dal tecnico c'è l'attuale centrocampista del Siviglia Ever Banega, che già in passato ha lavorato con l'allenatore spagnolo.

L'articolo prosegue qui sotto

I Gunners per averlo a disposizione, secondo quanto ripotato dal Mundo Deportivo, sono pronti a pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto, attualmente in scadenz nel giugno del 2020.

Il suo nuovo procuratore è stato già avvistato a Londra, presumibilmente per parlare con la dirigenza dell'Arsenal. Al contempo però c'è anche da fare i conti con il Siviglia che per non perdere uno dei suoi elementi chiave ed a maggior ragione ad un prezzo relativamente basso sta spingendo per fargli rinnovare il contratto.

Banega fino a questo momento in stagione, prendendo in considerazione tutte le competizioni, ha collezionato 28 presenze ed 8 goal.