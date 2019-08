Calciomercato Arsenal, Ozil può sostituire Rooney al DC United: fissato un incontro

Il DC United pensa a Ozil per sostituire Rooney, al Derby County da gennaio 2020: incontro tra i rappresentati del tedesco e il club statunitense.

Mesut Ozil. Questa l'ultima stella che la è pronta ad accogliere. Con Wayne Rooney destinato a confontarsi con una nuova esperienza da giocatore-allenatore in Championship con il da gennaio 2020, come ufficializzato ieri, il sta infatti pensando ora proprio a Ozil per sostituire l'attaccante inglese con un altro nome in grado di entusiasmare i propri tifosi.

All' dal 2013, il centrocampista tedesco non pare infatti più rientrare nei piani di Unai Emery, il quale aveva già fatto capire di essere pronto a privarsene nel corso dell'ultima stagione.

L'arrivo in prestito di un giocatore come Dani Ceballos, fortemente voluto proprio da Emery, porta inoltre a pensare a come nel corso dell'annata che sta per iniziare per Ozil ci sarà sempre meno spazio, condizione che potrebbe spingere l'ex a partire. Non da subito però.

Il DC United starebbe infatti pensando di mettere sotto contratto Ozil per la stagione 2020 della MLS, la quale partirà il prossimo marzo. L'idea del club statunitense è quella di rendere il Campione del Mondo tedesco il futuro volto della franchigia dopo che Wayne Rooney avrà fatto il suo ritorno in .

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal giornalista del 'Washington Post', Steven Goff - e poi ribadito da altri media oltreoceano - , i rappresentanti di Ozil incontreranno i dirigenti del DC United la prossima settimana per provare a intavolare una trattativa.

One of Ozil's reps will meet with DCU officials next week in Washington, I'm told. — Steven Goff (@SoccerInsider) August 6, 2019

Dopo aver vissuto la , la e la Premier League, Ozil potrebbe dunque aprire presto un nuovo capitolo della propria carriera da calciatore, lanciandosi in una nuova avventura in MLS quando avrà 31 anni (li compirà il 15 ottobre prossimo).